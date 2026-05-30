رولان جاروس.. سابالينكا تصطدم بأوساكا

تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميًا، واليابانية ناومي أوساكا الـ 16، السبت، لمواجهة حامية في ثمن النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

وتغلبت سابالينكا بسهولة على الأسترالية داريا كاساتكينا 6-0 و7-5 في 76 دقيقة فقط لتحجز بطاقتها إلى الدور الرابع، رغم معاناتها للفوز على الأمريكية المراهقة إيفا يوفيتش 7-6 «7-5» و6-7 «3-7» و6-4.

وبعد فوزها الساحق في المجموعة الأولى، تأخرت سابالينكا في بداية الثانية أمام منافستها المصنفة 53 عالميًا، قبل أن تعود بقوة.

وفازت كل من سابالينكا وأوساكا بلقبين في أستراليا المفتوحة، ومثلهما في أمريكا المفتوحة حتى الآن.