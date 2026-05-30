فورمولا 1.. مرسيدس ينسحب من صفقة ألبين

انسحبت شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات وفريقها «إيه إم جي» في الفورمولا 1 من المفاوضات، للاستحواذ على حصة 25 في المئة في فريق ألبين بسبب الشروط المالية، وفقًا لما أفادت قناة «بي بي سي»، السبت.

وعند التواصل مع متحدث باسم فريق مرسيدس إيه إم جي للفورمولا 1 من قبل وكالة «فرانس برس» السبت، امتنع عن التعليق.

وكانت مرسيدس بنز والنمساوي توتو وولف، مدير فريقها في الفورمولا 1، يتفاوضان منذ أشهر للاستحواذ على حصة 24 في المئة من الفريق البريطاني-الفرنسي ألبين، الذي يقع مقره الرئيس بين فيري-شاتيون بالقرب من باريس وإنستون، شمال غرب العاصمة البريطانية.

وتمتلك شركة رينو الفرنسية العملاقة لصناعة السيارات 76 في المئة من أسهم ألبين للفورمولا 1، بينما تمتلك شركة أوترو كابيتال الاستثمارية، ومقرها نيويورك، النسبة المتبقية البالغة 24 في المئة.

ووفقًا لـ «بي بي سي»، نقلًا عن مصادر داخلية، طالبت أوترو بسعر أعلى من القيمة السوقية، وفضَّلت مرسيدس الانسحاب من المفاوضات.

وأراد الصندوق الأمريكي بيع حصته مقابل 618 مليون يورو، مما يُقيّم فريق ألبين للفورمولا واحد بـ 2.5 مليار يورو، بينما اشترته شركة أوترو في عام 2023 مقابل ثلث السعر المطلوب حاليًّا، بحسب «بي بي سي».

ويحتل فريق ألبين، الذي أنهى العام الماضي في المركز الأخير في بطولة العالم للصانعين، المرتبة الخامسة هذا العام، ويعمل بخسارة، وتبلغ قيمته، وفق مرسيدس ما بين 2.15 مليار و2.42 مليار دولار.

ويزوّد مرسيدس فريقي ماكلارين ووليامز البريطانيين بالمحركات، إضافة إلى ألبين منذ هذا الموسم.