الأحد.. خصم الأخضر يواجه صربيا في لشبونة

يخوض المنتخب الرأس الأخضري الأول لكرة القدم مواجهة تجريبية أمام نظيره الصربي في مدينة لشبونة البرتغالية، الأحد، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026.

وستكون المواجهة التجريبية هي الأخيرة للرأس الأخضر المكنى بـ«القروش الزرقاء» خلال معسكره الجاري في البرتغال قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

ويشارك في المعسكر الإعدادي 26 لاعبًا بينهم جاري جاري رودريجيز، جناح فريق الاتحاد السعودي سابقًا، وأبولون ليماسول القبرصي حاليًا.

ويفتتح منتخب الرأس الأخضر مشواره في كأس العالم بمواجهة إسبانيا 15 يونيو المقبل ضمن منافسات المجموعة الثامنة وبعدها بستة أيام يلاقي نظيره الأوروجوياني، ومن ثم يختتم مرحلة المجموعات أمام نظيره السعودي في 26 من الشهر ذاته.