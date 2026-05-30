أوساكا تحتضن مؤتمر الترايثون الآسيوي

ترأس الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد الآسيوي، الذي نظم في مدينة أوساكا اليابانية، بحضور أنطونيو فرانشيسكو أريماني رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في القارة الآسيوية.

وشهد المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض التقارير الإدارية والفنية والمالية، إلى جانب بحث خطط وبرامج الاتحاد المستقبلية الرامية إلى تطوير رياضة الترايثلون في آسيا وتعزيز انتشارها ورفع مستوى التنافسية بين الاتحادات الوطنية الأعضاء.

كما ترأس ابن جلوي اجتماع العضوية والتطوير، والاجتماع الـ100 للمجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للترايثلون، حيث جرى استعراض أبرز المبادرات والمشاريع التطويرية، ومناقشة سبل دعم الاتحادات الوطنية وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها الفنية والتنظيمية.

وأكدت الاجتماعات أهمية مواصلة العمل المشترك بين الاتحاد الآسيوي للترايثلون والاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية الأعضاء، بما يسهم في تعزيز مكانة اللعبة في القارة الآسيوية ودعم مسيرة نموها وتطويرها على مختلف المستويات.