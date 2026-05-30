روداك يغيب عن انطلاقة تحضيرات الاتفاق

يغيب السلوفاكي ماريك روداك، حارس مرمى فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد بسبب الإصابة.

وخضع روداك لعمليةٍ جراحيةٍ ناجحةٍ بعد تعرُّضه إلى كسرٍ في عظام مفصل اليد، حسبما أعلنه النادي الشرقي، السبت.

ولحقت الإصابة بالحارس السلوفاكي الدولي خلال مشاركته في تدريبات منتخب بلاده الذي يستعدُّ لخوض مباراتين تجريبيتين أمام مالطا، 1 يونيو المقبل، والجبل الأسود، 5 من الشهر ذاته.

وأوضح الاتفاق، أن روداك سيبدأ برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا خلال الأيام المقبلة، وستتراوح مدة غيابه بين ثمانية وعشرة أسابيع.

وطبقًا لمدة الغياب المعلنة من قِبل النادي لن يكون في مقدور روداك المشاركة مع «النواخذة» في بداية تحضيرات الموسم الجديد، التي تنطلق يوليو المقبل.

ويستعدُّ الفريق الاتفاقي للموسم الجديد على مرحلتين، الأولى تتضمَّن فحوصاتٍ طبيةً وتدريباتٍ على ملعب النادي، تليها معسكرٌ خارجي يمتدُّ 23 يومًا في مدينة أليكانتي الإسبانية، حسبَ مصادر «الرياضية».