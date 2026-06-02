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مغادرة الألمان

2026.06.02 | 04:10 pm
غادرت الثلاثاء بعثة المنتخب الألماني الأول لكرة القدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 (وكالات)
مغادرة الألمان

مغادرة الألمان

مغادرة الألمان

مغادرة الألمان

مغادرة الألمان