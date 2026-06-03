تحضيرات «الديوك»

أنهى المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية لخوض مباراته التجريبية أمام كوت ديفوار، الأربعاء في نانت، استعدادًا لكأس العالم 2026 (وكالات)