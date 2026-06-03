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تحضيرات «الديوك»

2026.06.03 | 09:52 pm
أنهى المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية لخوض مباراته التجريبية أمام كوت ديفوار، الأربعاء في نانت، استعدادًا لكأس العالم 2026 (وكالات)
تحضيرات «الديوك»

تحضيرات «الديوك»

تحضيرات «الديوك»

تحضيرات «الديوك»

تحضيرات «الديوك»

تحضيرات «الديوك»

تحضيرات «الديوك»