«NBA».. نيكس 12 انتصارا متواليا

واصل فريق نيويورك نيكس الأول لكرة السلة، سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى 12 تواليًا، ووجه اللكمة الأولى في تحديات نهائي دوري «NBA» الأمريكي للمحترفين بانتزاعه التقدم 1ـ0 من معقل سان أنتونيو سبيرز بالفوز عليه 105ـ95، صباح الخميس.

وسجل جايلن برانسون 30 نقطة، وأنهى الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز المباراة بـ18 نقطة مع 12 متابعة، ليقلب نيكس، الساعي إلى لقبه الأول منذ 1973، والثالث فقط في تاريخه، تأخره بفارق 14 نقطة في الشوط الثاني في طريقه للتقدم 1ـ0 في هذه السلسلة التي يحسمها من يسبق الآخر للفوز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

وأضاف البريطاني أو جي أنونوبي 17 نقطة لنيكس، الذي أصبح الفريق السابع في تاريخ الدوري الأمريكي الذي يحقق سلسلة من 12 فوزًا متتاليا في الـ«بلاي أوف»، والثالث فقط الذي يفعل ذلك خلال موسم واحد.

وأحرز برانسون 13 نقطة في الربع الأخير، أيّ أقل بست نقاط فقط مما سجله سبيرز كفريق في هذا الربع، منهيًا المواجهة بسلة في آخر 38 ثانية.

وقال مايك براون، مدرب نيكس، عن برانسون بعد نهاية المباراة :«لاعب مميز. يكون حاضرًا في اللحظات الكبرى. هذا ما يُفترض أن يفعله أفضل اللاعبين».

وأنهى نيكس المباراة بسلسلة من 11 نقطة متتالية من دون أي رد، ليصبح أول فريق يهزم سبيرز في المباراة الأولى من سلسلة النهائي، لأن الأخير فاز في جميع مبارياته الست السابقة في افتتاح النهائي.

وبالنسبة للانتصارات المتتالية في الـ«بلاي أوف» خلال موسم واحد، ففاز جولدن ستايت وويرز بـ15 مباراة 2017 في طريقه إلى اللقب، وحقق سبيرز 12 فوزًا في 1999 في رحلته إلى اللقب، قبل أن ينضم إليهما نيكس الموسم الجاري.

وتُلعب المباراة الثانية صباح السبت، في سان أنتونيو، والتي خلالها يُحاول سبيرز التعويض ضمن مسعاه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2014 والخامسة في تاريخه.