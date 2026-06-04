مايا تطير إلى نهائي رولان جاروس

تأهلت البولندية مايا خفالينسكا إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لتواصل اللاعبة القادمة من التصفيات، مسيرتها الخيالية بفوزها 7-6 و6-4 على الروسية ديانا شنايدر، الخميس، لتصل إلى نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى وتضرب موعدًا مع الروسية ميرا أندريفا.

وتألقت مايا صاحبة الـ 24 عامًا تحت سقف ملعب فيليب شاترييه، في اللحظات الحاسمة لتتقدم في البطولة.

وأصبحت خفالينسكا أول لاعبة من التصفيات تصل إلى نهائي رولان جاروس في عصر الاحتراف، وهي المرة الأولى في مسيرتها التي تبلغ فيها إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وبدت ديانا محبطة في المجموعة الأولى حيث قدمت منافستها بعض الضربات المذهلة التي ⁠أظهرت قوتها ودقتها، لكن الروسية البالغة من العمر ‌22 عامًا ردت بقوة لتتعادل ‌4-4.

ورفعت مايا من مستواها وسددت ضربة ​خلفية حاسمة لتحافظ على إرسالها ‌في الشوط 11 الماراثوني، قبل أن تحصل على نقطة ‌حاسمة في الشوط الفاصل.

وحسمت مايا، التي تخوض مباراتها التاسعة في رولان جاروس العام الجاري، المجموعة الأولى وسط تصفيق حاد قبل أن تتعادل مع ديانا في أول ثمانية أشواط من المجموعة التالية.

وبفضل كسر حاسم في الشوط التالي، حصلت مايا على فرصة رائعة لإنهاء مباراة مثيرة في مجموعتين، وحافظت المصنفة 114 عالميًا على تركيزها لتستغل أول فرصة لحسم المباراة بضربة أمامية.

وتشهد المباراة النهائية السبت المقبل تتويج بطلة جديدة في البطولات الكبرى.