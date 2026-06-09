وزارة الرياضة تراجع استقالة إدارة ضمك

تدرس وزارة الرياضة قبول استقالة مجلس إدارة نادي ضمك، التي أُعلنت الإثنين، من عدمها، وفقًا لما كشف عنه لـ«الرياضية» مصدر خاص، موضحًا أن الاستقالة لا تعد نافذة أو مقبولة رسميًا قبل استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة ذات العلاقة. وبيّن المصدر أن الوزارة تواصل مراجعاتها القانونية بشأن شكوى مقدمة ضد الإدارة المستقيلة برئاسة خالد الشهراني، تتعلق بوجود تواقيع غير صحيحة في مستندات خاصة بمكافآت مالية تتجاوز نصف مليون ريال، تخص سبعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم. وأكد المصدر أن أي مرشح يواجه قضايا أو ملاحظات نظامية عالقة لدى وزارة الرياضة لن يكون مؤهلًا للترشح، مشيرًا إلى أن تحديد إجراءات الانتخابات المقبلة في النادي لن يتم قبل استكمال جميع الإجراءات النظامية المرتبطة بالاستقالة والملفات القائمة.