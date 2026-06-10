قبل المونديال.. العراق يخسر ويوسف يطرد

خسر المنتخب العراقي الأول لكرة القدم تجريبيته الأخيرة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم، إذ سقط أمام فنزويلا 0ـ2، فجر الأربعاء، في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وشهدت المباراة طرد علي يوسف، مهاجم العراق، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 72.

وجاءت ثنائية فنزويلا عبر كريستيان كاسيراس وخيسوس راميريز في الدقيقتين 17 و46 من اللقاء.

يشار إلى أن القرعة أوقعت العراق في المجموعة التاسعة إلى جانب النرويج، والسنغال، وفرنسا.

ويلعب المنتخب العراقي مباراته الأولى في كأس العالم أمام النرويج، 17 يونيو الجاري، ثم يواجه فرنسا، 23 من الشهر ذاته، فالسنغال، 26 يونيو، في آخر مبارياته ضمن دور المجموعات.