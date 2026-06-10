ميسي يسجل.. والأرجنتين تنتصر

أنهى المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، فجر الأربعاء، مواجهاته التجريبية استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تنطلق الخميس في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحقق حامل اللقب الفوز على نظيره الأيسلندي 3ـ0 في المباراة التي شهدت مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي في الشوط الثاني.

وسجل أهدف بطل العالم 2022 كلٌّ من فالنتين باركو، وليونيل ميسي، وتياجو ألمادا في الدقائق 8 و72 و86 من عمر اللقاء.

يذكر أن قرعة المونديال أوقعت الأرجنتين في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الجزائر، والأردن، وأستراليا.

وتستهلُّ الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة منتخب الجزائر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، عند الـ 04:00 من فجر الأربعاء 17 يونيو بتوقيت السعودية.