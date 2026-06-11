كلام في المونديال

ـ ينطلق اليوم مونديال 2026 في شكله المختلف، أول مرة يقام في ثلاث دول، وبمشاركة 48 منتخبََا منهم من يشارك لأول مرة بسبب رفع عدد المنتخبات المشاركة. الصورة قبل انطلاق صافرة البداية لم تتشكل بعد، لكن على الدول المنظمة أن تقدم أفضل ما لديها لتمحو الانطباع الأول عن بطولة كشف فيها «فيفا» عن جشع قبيح عندما رفع أسعار التذاكر عدة أضعاف عن آخر مونديال، و عن تطويع سير المباريات لصالح الإعلانات من خلال إيقاف المباريات في منتصف الشوط للراحة. «فيفا» قدر أرباحه في المونديال بـ 8.9 مليار دولار ، قائلََا إن مونديال 2026 هو الأكثر ربحية في تاريخ البطولة، تقارير أخرى قالت إن الرقم يمكن أن يصل إلى 11 مليارًا، طبعََا زيادة الأرباح جاءت من جيوب الجمهور! من ناحية ثانية هناك قوانين جديدة لصالح كرة القدم أهمها التي حاربت إضاعة اللاعبين للوقت، هذا الأمر سيجعل المباراة أسرع، والوقت الفعلي للعب أطول، أعتقد أن القوانين ستحرم اللاعبين الذين يمثلون شدة الإصابة من موهبة التمثيل.

ـ سألت شات جي بي تي: من المنتخب الذي تعتقد أنه مرشح خفي للفوز بكأس العالم؟ أجاب: هولندا، لأنها تمتلك جيلًا قويًا ومتوازنًا، خطوط قوية في الدفاع والوسط والهجوم، قوة جماعية ولا تعتمد على لاعب خارق، المنتخب الهولندي أصبح أكثر صلابة دفاعيََا مقارنة بفترات سابقة، هولندا قد تنفجر في البطولة.

ـ أحزنني ما تعرض له الحكم الصومالي «عمر أرتان» من ظلم، بعد منعه من تحكيم مباريات كأس العالم رغم اختيار «فيفا» له. عمر أرتان حصل على جائزة أفضل حكم إفريقي عام 2025 منحه إياها الاتحاد الإفريقي «كاف». كان و جوده في كأس العالم حلم حياته حسب تعبيره، لكن حلمه ضاع بسبب السياسة! من المؤكد أن تواجده في المونديال سيكون بلسمََا على جروح شعب يعيش أزمته الطويلة، وللكثير من الصوماليين الذين هربوا بحثََا عن أراضِِ آمنة، ما علاقة الرياضة بالسياسة؟