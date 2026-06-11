بطولة السهارى

سينطلق كأس العالم اليوم الخميس في قارتي أمريكا الشمالية والوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وللأسف سيكون هذا المونديال لعاشقي السهر في الليل، أمر مريح جدًا، وبالعامية جاء على مزاجهم.

على عكس من تعود أن يسهر الساعة الواحدة من أبناء جيلنا، فمواعيد المباريات للمنطقة العربية «أوفر» جدًا وبصراحة ممكن نهمل بعض المباريات، وأكيد ستكون من ضمنها بعض مباريات الدول العربية الثمانية التي تمثل قارتي آسيا وإفريقيا.

ناهيك عن أن عدد المباريات لعدد 48 منتخب في ثمان مجموعات قد يصيبك بالتشبع الكروي مبكرًا.

ولكن عن نفسي، وأنصح الآخرين ولا أتطفل عليهم بفكرتي، ولكن بصراحة سوف أتابع بعض المنتخبات العربية وليس الكل، وبعض المنتخبات العريقة التي تملك نجومًا مميزين أمثال إنجلترا فرنسا البرتغال ألمانيا هولندا البرازيل والأرجنتين، واليابان بحكم أنها دولة من قارة آسيا، ناهيك عن مفاجآت أبناء العم شمشون.

وإذا انتقلنا إلى دور الـ32 سوف استمر على نفس الرتم أو التوجه، بينما البطولة ستبدأ بالفعل في دور الـ16 حينها لابد من المنبهات والسنترة أمام الشاشة «السبعين بوصة» للاستمتاع بالبطولة ونخبة النخبة من المنتخبات، وأتوقع بأن المنتخبات الإفريقية سيكون لها شأن في هذا المونديال، الذي بدأت شكواه قبل انطلاقته.