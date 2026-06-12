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جنوب إفريقيا تكرر واقعة 90

سيمبا زواني، لاعب وسط جنوب إفريقيا، لحظة طرده ببطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة افتتاح كأس العالم، الخميس، أمام المكسيك (الفرنسية)
مكسيكو سيتي ـ الألمانية 2026.06.12 | 12:29 am

أعاد منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم مشهد حالتي الطرد إلى المباراة الافتتاحية لكأس العالم، في تكرار لما حدث عام 1990.
وفي مباراة الافتتاح بين جنوب إفريقيا والمكسيك، أحد البلدان الثلاثة المستضيفة، مساء الخميس، تعرض سفيفلو «يايا سيتول»، وسيمبا زواني، ثنائي ممثل القارة السمراء، إلى الطرد.
وطُرد الأول ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 50، وتلاه زميله في الدقيقة 84 بالطريقة ذاتها، بعد دخوله بديلًا بـ 23 دقيقة.
وأصبح «جنوب إفريقيا» ثاني منتخب ينال بطاقتين حمراوين في افتتاح كأس العالم بعد الكاميرون أمام الأرجنتين عام 90، عندما طرد لاعباه أندريه كانا بيك وبينيامين ماسانج، خلال اللقاء الذي انتصر فيه بهدف نظيف.
وشهدت مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا حالة طرد ثالثة كانت من نصيب سيزار مونتيس، مدافع المنتخب الأمريكي الشمالي، ببطاقة حمراء مباشرة أيضًا في ثاني دقائق الوقت البديل.


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