كرة القدم «مجرد لعبة»، وقد تستكمل لتجميلها أو التهوين منها، فتقول «رياضية» بما يعني أنها أقل من أن تأخذ شيئًا من وقتك، أو مالك أو صحتك، هذا لا يمكن أن يكون مقنعًا للمنخرطين في عالمها الواسع المعقد الذي يلف الكرة الأرضية بحزام من متعة، وألم وجمال وقبح، ويصنع شبكة ضخمة من العلاقات لبشر يتكلمون لغة واحدة.

الحديث عن كرة القدم يقصر عن معناه، إذ لم يكن بيننا من يصل إلى فك طلاسم سحرها، حيث لم نتجاوز في محاولة الإحاطة بشؤونها القشور والغرق في المتشابه من الوصف، واستخدامها كمتنفس لمعالجة حالة نفسية أو اجتماعية وتسويقية وتجارية، فيما عجزنا عن معرفة ما صنعته بالبشرية كيف، ولماذا وإلى متى؟، سؤال لمن يركلها أو يتابعها أو يكتب عنها.. ما معنى كرة القدم؟.

عن معنى الحياة مثلًا كتب ويل ديورانت «فيلسوف أمريكي 1885ـ1981م» إنها صاخبة لذلك لا تأخذها بهذه الجدية، لا تقلق بشأن المستقبل والأجيال القادمة، فكل جيل يحيا رغمًا عن الجيل الذي سبقه، ولن يكون ذلك بفضل الجيل السابق بطبيعة الحال، وقام الكاتب بمخاطبة عدد من أصدقائه ليكتبوا له في ردهم على «ما معنى الحياة» أو قيمة الحياة البشرية فلربما يكون حكم الذين عاشوا الحياة مختلفًا عن رأي الذين اكتفوا بالتفكير فيها.. قد نجد ولو شيئًا من الإجابة عن «معنى كرة القدم» في مونديال العالم الذي انطلق الخميس.