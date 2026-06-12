شبابي ينقذ كوريا ويحطم التشيك

أسهم كيم سيونج جيو، حارس مرمى المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم، في خروج منتخب بلاده بانتصارٍ ثمين على التشيك، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في المونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسبق للحارس الكوري خوض تجربةٍ احترافيةٍ في الملاعب السعودية، إذ ذاد عن شباك الشباب عامَ 2022، واستمرَّ معه ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل إلى نادي إف سي طوكيو الياباني.

وحافظ العملاق الآسيوي، البالغ من العمر 35 عامًا، على تقدُّم منتخب بلاده مرَّتين بتصديه لمحاولتَي البديلين التشيكيين آدم هلوجيك في الدقيقة 82، وميخال ساديليك "90".

وأصيب حارس مرمى منتخب كوريا الجنوبية بقطعٍ في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال التدريبات، يناير 2024، قبيل مواجهة الأردن في كأس آسيا أثناء الفترة التي كان يُمثِّل فيها الشباب.

وشارك كيم في 16 مباراةً مع فريقه الياباني الموسم الماضي، واستقبلت شباكة 15 هدفًا، بينما خرج بشباكٍ نظيفةٍ في مباراتين.

ومثَّل الحارس كوريا في 87 مباراةً دوليةً، وتلقَّت شباكة 64 هدفًا، في حين خرج بشباكٍ نظيفةٍ في 50 مباراةً.

وتبلغ قيمة كيم السوقية حاليًّا 500 ألف يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت.