كلام ويك إند

* التطبيقات الشهيرة مثل فيس بوك وإنستجرام وإكس، هل ستكون موجودة بعد 20 عامًا؟ سرعة تطور التقنية أسرع بكثير من أن تكتفي بتطبيقات انطلقت قبل 10 و15 عامًا، وسيصبح عمرها 30 عامًا وأكثر بعد 20 عامًا. عندما قدمت شركة بلاك بيري هاتفها الشهير المزود بخدمة الرسائل المجانية BBM باعت منه عشرات الملايين، لكنه لم يصمد طويلََا لأن آيفون جاء بشاشة لمس كبيرة حينها، مستغنيََا عن الأزرار التقليدية. ما سيلغي التطبيقات الشهيرة اليوم ليس ظهور تطبيقات جديدة تجذب المستخدمين، بل من خلال قفزة تقنية تتبعها تطبيقات جديدة تواكب التطور الجديد.

* افتقدت الملحن ناصر الصالح رحمه الله كثيرََا، كان كل عام يقدم لحنًا أو لحنين تسمعهما بقلبك قبل أذنك. قدم في الـ 25 عامََا الماضية أجمل الأغاني وأنجحها، صنع نجومًا بأغنية، وكان وجود اسمه في أي ألبوم ولو بأغنية يضمن أن هناك أغنية ناجحة في الألبوم. ناصر الصالح من أساطير زمنه.

* عندما سجل المكسيكي راؤول خيمينيز هدفه في شباك جنوب إفريقيا شاهدته يبكي، قلت في نفسي إنه يبالغ في الاحتفال، لكني اليوم اكتشفت سبب بكائه الذي تجاوز حدود الملعب. حكاية دموع خيمينيز فسرها أحمد العجلان «بعد إصابته الخطيرة بكسر في الجمجمة عام 2020، فكّر راؤول خيمينيز جديََا في اعتزال كرة القدم، لكن والده كان أكبر داعم له وأصر على أن يواصل مشواره ويعود أقوى. ومع اقتراب كأس العالم، تلقى خيمينيز صدمة قاسية بوفاة والده قبل البطولة بأشهر قليلة. لكن والدته طلبت منه الاستمرار وتحقيق حلم والده. وعندما سجل هدفه أمام جنوب إفريقيا، لم تكن تلك مجرد فرحة بهدف.. بل لحظة وفاء لوالده، وانتصار لرحلة طويلة من الألم والعودة».

* بمجرد انتهاء الشوط الأول من مباراة كندا والبوسنة وبعد مشاهدتي للهجوم الكندي تذكرت الأصوات التي قالت: في كأس العالم 2026 سنشاهد لقطات لا علاقة لها بكأس العالم.