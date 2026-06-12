بالعربية المؤتمرات الصحافية في المونديال

تمتلئ قاعات المؤتمرات الصحافية خلال كأس العالم بالصحافة وممثلي قنوات التلفاز، والآن ينضم أيضًا صناع المحتوى، بمختلف الجنسيات واللغات في قاعات تصنع السرد القصصي العالمي بعد وقبل المباريات.



يلتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتوفير الترجمة بلغة المنتخبين المشاركين في اللقاء، واللغة الإنجليزية كلغة عالمية، أضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في كأس العالم 2026 اللغة الإسبانية، كما أضاف اللغة العربية في النسخة الماضية 2022 نظرًا لكثرة المتحدثين باللغة الإسبانية في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وفي كندا.



‏تمثل المؤتمرات الصحافية فرصة لبناء صورة عامة حول الإعلام العربي، ويبدأ ذلك بطرح السؤال باللغة العربية وليس باللغة الإنجليزية، للأسف بعض الصحافيين العرب يفضلون السؤال باللغة الإنجليزية وهذا بالنسبة لي غريب ولا أفهم سبب ذلك في مثل هذه الأحداث.



‏هذا الأمر قليل في الصحافة السعودية ولله الحمد ولا نشهده كثيرًا من صحافتنا، الكثير من الزملاء يجيدون اللغة الإنجليزية وأنا منهم ولكن نسأل باللغة العربية اعتزازًا باللغة التي تعد اللغة الرسمية لبلادنا، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في مثل هذه الأحداث بتمثيل الصحافة السعودية في أجمل صورة.



‏نأمل أن يستفيد الإعلام العربي من ذلك ويعزز طرح الأسئلة باللغة العربية، اللغة العربية لغة عالمية وليست لغة إقليمية، ويمكن أن نعتمدها في لغات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» كما يحاول الأسبان القيام به، على سبيل المثال أصبح اليوم بسبب تحدثهم باللغة الإسبانية إلزام هذه اللغة شبه قريب من اللغة الإنجليزية بسبب اعتزازهم بلغتهم ومحاولة نشرها والالتزام بها في المؤتمرات الصحافية والمناطق الإعلامية على الرغم من إجادتهم للغة الإنجليزية.



لا تقلق ‏ستصل رسالتك، هناك مترجم يترجم فلا تخجل من السؤال باللغة العربية، هذه فرصة بمشاركة ثمانية منتخبات للتسويق لذلك والاعتزاز باللغة العربية، وهذه القاعة تشكل نسبة كبيرة من وجهات نظر وسائل الإعلام حول إعلام كل بلد حيث تظهر فيها كل معالم الصحافة وهي انعكاس للمجتمعات.