أسطورة الشطرنج: النرويج ستسحق العراق

رشح النرويجي ماجنوس كارلسن، أسطورة الشطرنج، منتخب بلاده الأول لكرة القدم لبلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 خلال حديثه لوسائل الإعلام الثلاثاء.

ويوجد أفضل لاعب شطرنج في التاريخ من حيث التصنيف هذا الأسبوع في هونج كونج للمشاركة في بطولة العالم للفرق في الشطرنج السريع والخاطف التي تنطلق الأربعاء.

وقال كارلسن، خلال حديثه في مؤتمر صحافي للبطولة: «سأكون مستيقظًا باكرًا على أي حال، لذا سأشاهد المباراة مباشرة بنسبة 100 في المئة».

وأضاف بطل العالم خمس مرات: «بخلاف ذلك، في هذه المرحلة لا أستيقظ باكرًا أو أبقى مستيقظًا من أجل مباريات كأس العالم. لكن عندما يتعلق الأمر بالنرويج فأنا أفعل ذلك بالتأكيد».

ويرى كارلسن أنَّ اللعبتين أكثر تشابهًا مما يعتقد الناس، وقال: «الاستراتيجية في الشطرنج وكرة القدم ليست مختلفة كثيرًا في الواقع».

وأضاف «الأمر يتعلق بمحاولة السيطرة على مناطق معينة، وبالطبع كرة القدم لعبة أكثر ديناميكية وهناك عناصر عشوائية قد تتداخل».

وتابع «لكن المبادئ الأساسية متشابهة، مثل القدرة على التحول من جانب إلى آخر، وكثير ما يكون الأمر متعلّقا بزيادة الكثافة في جهة ما ثم نقل اللعب، واستكشاف مناطق معيّنة والسيطرة على وسط الملعب، وما إلى ذلك.. بعض الفرق، مثل أرسنال، تحاول تقليل دور الصدفة إلى أدنى حد ممكن، وجعل طريقة لعبها أقرب إلى لعبة شطرنج. وعلى الرغم من أنني لا أحب مشاهدة هذا الفريق، يمكنني تقدير الفكر الكامن وراء ذلك».

ويعلّق كارلسن آمالًا كبيرة على النرويج التي هيمنت على مجموعتها في التصفيات الأوروبية والتي ضمّت إيطاليا، بفوزها في جميع مبارياتها الثماني وقال «أولًا، سنسحق العراق في المباراة الأولى، وبعدها سنكون عمليًّا قد ضمنّا التأهل».

وأضاف «توقّعي الحالي هو أننا سنبلغ ثمن النهائي، ومن هناك سنكون على الأرجح مرشّحين أقل حظًا، لكن أعتقد أنَّ بلوغ ربع النهائي هدف واقعي إلى حد ما، وعندما تصل إلى هناك، يمكن لأي شيء أن يحدث. من الصعب جدًّا القول بصراحة».

وتأتي النرويج في المجموعة التاسعة للمونديال إلى جانب العراق، فرنسا، والسنغال.