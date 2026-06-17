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رينارد يبدأ

دشَّن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، أولى حصصه التدريبية لـ «نسور قرطاج»، الأربعاء، بعد توليه المهمة خلفًا للمقال صبري لموشي. (المركز الإعلامي ـ المنتخب التونسي)
2026.06.17 | 11:11 am

رينارد يبدأ

رينارد يبدأ

رينارد يبدأ

رينارد يبدأ

رينارد يبدأ

رينارد يبدأ

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