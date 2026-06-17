رينارد يبدأ

دشَّن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، أولى حصصه التدريبية لـ «نسور قرطاج»، الأربعاء، بعد توليه المهمة خلفًا للمقال صبري لموشي. (المركز الإعلامي ـ المنتخب التونسي)