أرقام من المونديال

* 8 مباريات خاضتها المنتخبات العربية للآن، 4 تعادلات، و4 انتهت بخسارة لا تقل عن 3 أهداف، أغلبها سُجلت في الشوط الثاني. باستثناء المغرب، تعرضت كل المنتخبات لضغط كبير في الشوط الثاني، وتراجع دفاعي واضح. ستوضح الجولة الثانية المنتخبات التي فقدت فرصتها مبكراً.

* ميسي في صدارة هدافي كأس العالم مع ميروسلاف كلوزه بـ16 هدفاً، وقد ينفرد ميسي بالصدارة في المباريات القادمة إذا سجل. لا أعرف بالضبط ما الذي أدى إلى ارتفاع أعمار اللاعبين في الملاعب، لقد سجل ميسي أمام الجزائر 3 أهداف وعمره 38 عاماً، وكريستيانو رونالدو خاض مباراته في المونديال وهو في الـ41. في هذا المونديال هناك 3 لاعبين أعمارهم 39 عاماً، و5 لاعبين 40 عاماً، من ضمنهم لوكا مودريتش، أما أكبر لاعب في البطولة فهو الأسكتلندي كريغ غوردون 43 عاماً.

* سيكون هذا المونديال هو الأكثر حضوراً في الملاعب في تاريخ المونديال. في مباريات الثلاثاء الماضي أقيمت 4 مباريات حضرها 281223، منهم 80 ألفاً حضروا مباراة فرنسا والسنغال. قد يكون للجاليات الأجنبية المقيمة في الولايات المتحدة التي ساندت منتخباتها التأثير الواضح في أعداد الجماهير الكبيرة.

* عدد ضربات الجزاء هو الأقل (2) قياساً بنفس عدد المباريات في مونديالي 2022 و2018. واضح جداً أن القرارات التحكيمية الجديدة قللت عمليات التمثيل التي كان يتقصدها اللاعبون داخل منطقة الجزاء. تُرى كم عدد ضربات الجزاء التي لن تُحتسب لو كان الـVAR والذكاء الاصطناعي موجودين في بطولات كأس العالم منذ انطلاق البطولة، وكم النتائج التي ستتغير؟ أتذكر ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم المكسيكي إدغاردو كوديسال ضد الأرجنتين لصالح ألمانيا في نهائي 1990، ربما لو كان الـVAR موجوداً لما بكى مارادونا.

* بانتهاء مباراة البرتغال والكونغو بالتعادل يكون عدد المباريات التي انتهت بالتعادل (9) من 21 مباراة. إذا استمرت التعادلات أكثر، سيكون العنوان المناسب للدور الأول هو: دور التعادلات.