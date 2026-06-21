أنت والفيفا و13 مليار دولار

عندما يجلس المشجع أمام شاشة التلفاز لمتابعة مباراة في كأس العالم، فإنه ينتظر هدفًا أو لقطة فنية أو لحظة تاريخية تخلد في ذاكرته. لكن في الجهة الأخرى، تنظر FIFA إلى المشهد بمنظور مختلف تمامًا، فهي لا ترى مجرد مباراة كرة قدم، بل ترى منظومة اقتصادية متكاملة تدر مليارات الدولارات.

كأس العالم 2026 لن يكون مجرد نسخة جديدة من البطولة الأشهر في العالم، بل سيكون أكبر مشروع تجاري في تاريخ كرة القدم. البطولة ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وستشهد مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، وإقامة 104 مباريات في 16 مدينة مختلفة على مدار 39 يومًا.

هذه الأرقام لا تعكس توسعًا رياضيًا فقط، بل تكشف عن توسع اقتصادي ضخم. فخلال دورة 2019ـ2022 حققت FIFA إيرادات بلغت نحو 7.568 مليار دولار، بينما تستهدف في دورة 2023ـ2026 إيرادات تقترب من 13 مليار دولار. هذه القفزة المالية الهائلة تطرح سؤالًا مهمًا: هل الهدف الحقيقي من زيادة عدد المنتخبات هو تطوير اللعبة أم توسيع السوق؟

الجواب يكمن في طبيعة كرة القدم الحديثة. فالمنتخب الوطني لم يعد مجرد فريق يمثل بلاده، بل أصبح بوابة اقتصادية تفتح أسواقًا جديدة. كل منتخب جديد يتأهل إلى كأس العالم يجلب معه جماهير إضافية، وشركات راعية جديدة، وحقوق بث أكبر، وأسواقًا إعلامية لم تكن جزءًا من الحدث سابقًا.

النسخة السابقة من كأس العالم في قطر شهدت 64 مباراة، بينما سترتفع في نسخة 2026 إلى 104 مباريات، أي بزيادة 40 مباراة كاملة. هذه الزيادة لا تعني فقط المزيد من كرة القدم، بل تعني المزيد من ساعات البث، والمحتوى الرقمي، والإعلانات، والرعايات، والتذاكر، والضيافة، والمنتجات التجارية.

في عالم الرياضة الحديث لم تعد المباراة تنتهي مع صافرة الحكم. قبل البداية تُباع حقوق البث، وأثناء المباراة تُباع المساحات الإعلانية والظهور التجاري، وبعد النهاية تُباع التحليلات واللقطات والمحتوى الرقمي. حتى الجدل التحكيمي والخلافات الجماهيرية أصبحت جزءًا من دورة إنتاج المحتوى التي تدر دخلًا إضافيًا.

وتوضح الميزانية الأصلية لدورة 2023ـ2026 حجم هذا التحول الاقتصادي. إذ تتوقع FIFA تحقيق أكثر من 4.2 مليار دولار من حقوق البث التلفزيوني، ونحو 2.7 مليار دولار من التسويق والرعاية، إضافة إلى مئات الملايين من حقوق الترخيص، وأكثر من 3 مليارات دولار من التذاكر والضيافة.

وليس من قبيل المصادفة أن تستضيف أمريكا الشمالية هذه النسخة تحديدًا. فالولايات المتحدة تمثل أكبر سوق إعلامي وإعلاني في العالم، وتمتلك بنية تحتية رياضية وتجارية قادرة على تحويل البطولة إلى منصة اقتصادية عالمية. كما تضيف كندا عنصر الاستقرار والتنظيم، بينما تمنح المكسيك البطولة بعدها الجماهيري وشغفها التاريخي بكرة القدم.

في الواقع، لم تعد كأس العالم مجرد بطولة رياضية، بل أصبحت منصة اقتصادية تخدم الحكومات والمدن والشركات والمستثمرين واللاعبين على حد سواء. الدولة تبحث عن تعزيز صورتها الدولية، والمدن تسعى لتنشيط السياحة والاقتصاد المحلي، والشركات تبحث عن الظهور العالمي، واللاعبون يرفعون قيمتهم السوقية، بينما تستفيد المنصات الإعلامية من زيادة المشاهدات والتفاعل.

أما FIFA فتقف في قلب هذه المنظومة، دون أن تتحمل تكلفة بناء الأندية أو تطوير اللاعبين على مدار سنوات. فهي تمتلك الأصل الأهم وهو صناعة الرياضة.