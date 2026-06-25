المغرب.. 4 تغييرات أمام هايتي

دفع محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، بأيوب الكعبي كمهاجم ثانٍ، ضمن تشكيلته ​الأساسية للمباراة المرتقبة أمام هايتي في المجموعة الثالثة بكأس العالم، إذ يسعى المنتخب المغربي للفوز بصدارة المجموعة.

ويأمل المغرب في أن يتفوق على البرازيل التي تواجه إسكتلندا في ميامي في المباراة الأخرى ‌بالمجموعة في التوقيت ‌نفسه، وذلك في ​صراع قد ‌يتحدد ⁠الفائز ​فيه عبر ⁠فارق الأهداف.

ويشارك رضوان حلحال في مركز قلب الدفاع بدلًا من عيسى ديوب بينما يحل أنس صلاح الدين مكان نصير مزراوي في مركز الظهير الأيسر.

ويحصل الشاب المتألق ⁠أيوب بوعدي على راحة بعد ‌أدائه الرائع ‌أمام البرازيل وإسكتلندا، ويدخل سفيان ​أمرابط ليلعب ‌أمام رباعي خط الدفاع، بينما جرى استبعاد ‌عز الدين أوناحي وسيشارك بدلًا منه الكعبي.

وأعادت هايتي اللاعب ويلسون إيزيدور إلى التشكيلة الأساسية ضمن تغييرين اثنين أجرتهما بعد ‌خسارتها 3ـ0 أمام البرازيل، والتي جعلتها أول منتخب يُقصى من ⁠البطولة.

⁠وانضم ليني جوزيف إلى تشكيلة هايتي بينما استُبعد كارلنز أركوس وفرانتزدي بييرو.