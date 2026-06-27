فرنسا تقسو على النرويج برباعية

حسم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم صدارة المجموعة التاسعة بكأس العالم بعد تغلبه الجمعة على نظيره النرويجي 4-1، في مباراة تألق فيها عثمان دمبيلي الذي سجل ثلاثية.

وخاضت فرنسا والنرويج المباراة بعد أن ضمنتا بالفعل التأهل لدور لـ 32، إذ حقق كل من المنتخبين الفوز في مباراتيه الأوليين.

وشهد المنتخب الفرنسي، الذي خاض المباراة بقيادة المدرب المساعد جي ستيفان نظرًا لسفر المرب ديدييه ديشان إلى بلاده لحضور جنازة والدته، أربعة تغييرات على تشكيلته الأساسية

إذ دخل كل من المدافعين ماكسانس لاكروا وثيو هيرنانديز، ولاعب الوسط أوريليان تشواميني، والمهاجم ديزيريه دويه، التشكيلة الأساسية.

من جهتها، أجرت النرويج أيضًا تدويرًا واسعًا، إذ أبقت على مقاعد البدلاء نجميها البارزين، إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب 4 أهداف في البطولة، ولاعب الوسط مارتن أوديجارد صانع ألعاب أرسنال.

وفرضت فرنسا تفوقها بشكل كبير في المباراة لتحسمها من الشوط الأول عبر ثلاثية ديمبلي، قبل أن يضيف ديزريه دوي الهدف الرابع في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني.

بدأت فرنسا المباراة بضغط هجومي مكثف وسدد كيليان مبابي كرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة الأولى ثم اختُبر إيجيل سيلفيك حارس النرويج أكثر من مرة في الدقائق الأولى حتى افتتحت فرنسا التسجيل في الدقيقة السابعة عندما مرر مبابي الكرة إلى ديمبلي الذي راوغ الدفاع ببراعة ثم صوب الكرة في الشباك.

وتصدى حارس النرويج لكرة منخفضة من مبابي في الدقيقة 18 لكنه لم يتمكن من التصدي لكرة سددها ديمبلي بعدها بأقل من دقيقتين إثر تمريرة من مبابي لتعزز فرنسا تقدمها بالهدف الثاني.

وقلصت النرويج الفارق خلال ثوانٍ، إذ مرر أندريس شيلدروب الكرة إلى تيلو آسجارد الذي راوغ ثم سدد كرة منخفضة سكنت الزاوية السفلى من الشباك.

وواصلت فرنسا توهجها في الهجوم وأكمل ديمبلي ثلاثيته في الدقيقة 32 عندما تلقى تمريرة من أوريلين تشواميني وراوغ الدفاع ثم سدد الكرة في المرمى.

مع بداية الشوط الثاني، حصلت النرويج على ركلة جزاء بعدما مدّ تيو هيرنانديز ساقه للخلف وعرقل أوسكار بوب ليشير الحكم إلى علامة الجزاء، سددها يورجن ستراند لارسن وصدها مايك مينيان مينيان «48»، ليصبح ثاني حارس مرمى فرنسي يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم في اللعب الحر، بعد جويل باتس أمام البرازيلي زيكو في ربع نهائي عام 1986، بحسب «أوبتا» للإحصاءات.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، اختتم دوي التسجيل بالهدف الرابع لفرنسا بمساعدة برادلي باركولا.