بوبيستا: حرمنا السعودية من الكرة.. وقدمنا كل شيء

كشف بيدرو ليتاو بريتو «بوبيستا»، مدرب منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، عن ارتكاز خطته على حرمان المنتخب السعودي من استحواذ الكرة قدر الإمكان، مؤكدًا نجاح لاعبيه في تنفيذ النهج التكتيكي المرسوم، فيما أبدى تطلعه لمواجهة الأرجنتين ضمن دور الـ 32 من كأس العالم.

وفي المؤتمر الصحافي عقب التعادل السلبي مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة، قال: «فخورون بما وصلنا إليه. نحن دولةٌ صغيرةٌ، لكننا قاتلنا على ما أردنا تحقيقه، ولا شيءَ مستحيلًا لدينا».

وشرح سر أداء فريقه بالقول: «روح الاتحاد داخل الفريق سر تأهلنا، إلى جانب التنظيم والشجاعة في أداء الأدوار دون خوفٍ، وهو ما منحنا القوة، خاصَّةً في هذه المباراة التي تطلَّبت قدرًا كبيرًا من التركيز الذهني في ظل تأثُّر نتيجتها بما يحدث في مباراةٍ أخرى».

وأضاف: «في مثل هذه المواجهات لا يكون التنظيم وحده العامل الحاسم بنسبة 100%، فهناك عواملُ أخرى تلعب دورها. كنت سأهنِّئ المنتخب السعودي، فهو كان يمتلك فرصة التأهل قبل المباراة، لكنني الآن أبارك للاعبي فريقي لأنهم قدموا كل شيءٍ، حتى من ناحية اللعب النظيف، ويجب أن يشعروا بالفخر بما قدموه».

وحول ملاقاة الأرجنتين في الدور المقبل بيَّن: «نشعر بالفخر لتمكُّننا من مواجهة الأرجنتين، فهي دولةٌ لدينا ارتباطٌ وثيقٌ معها، لكن الأهم بالنسبة لنا هو الظهور بهويتنا الخاصة، وعدم التأثُّر بهوية المنافس الذي سيواجهنا. الأرجنتين تملك لاعبين كبارًا، يتقدمهم ليونيل ميسي، الذي يعدُّه الكثيرون أفضل لاعبٍ في تاريخ كرة القدم».

وأردف: «منذ البداية كنا نريد إظهار بلادنا للعالم، ونريد مواجهة الأرجنتين وميسي في هذا الدور، وبعيدًا عن أي شيءٍ، جميع مواطني الرأس الأخضر سيكونون فخورين بنا».

وزاد: «لم أكن أعلم أننا أصغر دولةٍ تتأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكن هذا من شأنه إلهام الدول المشابهة لنا، فقد أثبتنا أن لا شيءَ مستحيلٌ. نحن نُمثِّل بلادنا، ونُمثِّل إفريقيا، كما نُمثِّل الدول الصغيرة حول العالم. نحن مثالٌ على أن التصميم والعزيمة والعمل الجاد كفيلةٌ بإيصالك إلى هدفك».

وأوضح الطريقة التي واجه بها المنتخب السعودي: «أردنا أن يظهر فريقنا بصورةٍ منظَّمةٍ، وكنا ندرك خطورة المنتخب السعودي في التحوُّلات الهجومية. خسرنا بعض الكرات خلال المباراة، ما منح المنافس بعض الفرص، والمواقف الخطرة، لكن بصورةٍ عامةٍ كانت لدينا خطةٌ تكتيكيةٌ».

وأكمل: «كانت فكرتنا الأساسية حرمانُ المنتخب السعودي من استحواذ الكرة قدر الإمكان، ونجحنا في ذلك خلال فتراتٍ عدة من اللقاء، كما دافعنا بجودةٍ عاليةٍ. نحن سعداء بالأداء والشخصية التي أظهرها الفريق».

وأبان: «نريد دائمًا أن نلعب بطريقتنا الخاصة، ودون خوفٍ من أي منافسٍ، وهذا ما يمنحنا الشعور بالرضا. اللاعبون أظهروا ثمرة العمل الذي بذلناه خلال الفترة الماضية، ويؤمنون بأن الانضباط هو الطريق إلى النجاح، لذلك نشعر بالفخر بما قدمناه».

وشدَّد على الصفات التي يتمسَّك بها فريقه قائلًا: «لا يجب أن تخشى التحديات. نحن لم نكن خائفين، بل كنا شجعانًا ضد الفرق الأقوى في العالم، وهذا هو سرنا. اللاعبون قدموا كل ما لديهم، وأظهروا شخصيةً قويةً، وانضباطًا عاليًا، وعندما تجتمع هذه العناصر تكون النتيجة على هذا النحو».

واختتم: «أظهرنا هذه الصفات في جميع مبارياتنا. نمتلك التصميم والإصرار رغم كل الصعوبات، ونثق بقدرتنا على تجاوز أي عقبةٍ تواجهنا. هكذا نجحنا، وهكذا سنواصل المضي قدمًا».

وتأهَّل المنتخب الإفريقي من دور المجموعات في أول مشاركةٍ موندياليةٍ له، وسيلتقي الأرجنتين، متصدرة المجموعة العاشرة.