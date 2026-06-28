عسلة: المونديال فرنسي.. وانتظروا مازا وموسى

أحد أبرز حراس المرمى في الكرة الجزائرية، دافع عن ألوان العديد من الأندية وارتدى قميص منتخب بلاده الأول لكرة القدم في مناسبات عدة.

ارتدى في بداياته قميص نصر حسين داي لأكثر من خمسة مواسم، لكنه في 2010 انتقل إلى نادي شبيبة القبائل، النادي الأشهر في الجزائر، وقضى في صفوفه موسمين، ليعلن رحيله من جديد إلى شباب بلوزداد.

وفي 2018 أعلن توقيعه عقدًا احترافيًّا لمدة ثلاثة مواسم مع فريق الحزم، برز في موسمه الأول، وأسهم في بقاء الفريق في دوري المحترفين، لكنه هبط في الموسم الذي يليه، وشارك مع الفريق في دوري الأولى.

وفي 2022 أعلن رحيله إلى الخلود، ثاني أندية مدينة الرس، لكن النادي أنهى ارتباطه به قبل انطلاق الموسم، وقرَّر الرحيل إلى ألمانيا، ليلعب مع سودفيست.

مالك عسلة «39 عامًا»، الحارس الدولي الجزائري السابق، يتحدث إلى «الرياضية» في حوار عن كأس العالم 2026 والمنتخبات العربية ومستقبل الكرة الجزائرية.

01

كيف تقيّم أداء الجزائر في كأس العالم 2026 بعد تجاوز دور المجموعات؟

منتخب الجزائر عاد واقتنص التأهل، على الرغم من خسارته في المباراة الأولى أمام الأرجنتين «0ـ3»، بطلة العالم، ثم حقق الفوز على الأردن، وكان الأقرب للانتصار أمام النمسا قبل تعادلها في الدقائق الأخيرة، والأهم تجاوز سويسرا صباح الجمعة في فانكوفر في دور الـ 32.

02

هل ترى أنَّ الجزائر تملك جيلًا قادرًا على المنافسة قاريًّا وعالميًّا؟

قاريًّا نعم، لكن الأمر يحتاج إلى دعم أكبر، أما عالميًّا فمع اقتراب نهاية جيل رياض محرز ونبيل بن طالب، يجب العمل على تجديد الدماء بعناصر شابة تمتلك الجودة المطلوبة.

03

مَن اللاعب الجزائري الذي تتوقع تألقه خلال الفترة المقبلة؟

إبراهيم مازا والحاج موسى من الأسماء المرشحة للظهور بشكل مميز مستقبلًا.

04

هل يمكن لأحد المنتخبات العربية الوصول إلى نصف نهائي المونديال؟

نعم، أرى أنَّ المغرب ومصر يمتلكان القدرة على بلوغ نصف النهائي.

05

ما المنتخبات العربية القادرة على تحقيق أفضل النتائج في المونديال؟

أرى أنَّ المغرب أظهر إمكانات كبيرة، ثم مصر، وبعدها الجزائر إذا تمكنت من تحسين الجانب القتالي داخل الملعب.

06

مَن ترشح للفوز بلقب كأس العالم 2026؟

أرشح فرنسا والأرجنتين وإسبانيا، وأعتقد أنَّ فرنسا هي الأقرب للتتويج باللقب.

07

بما أنك نجم في الحراسة، مَن أفضل حارس مرمى عربي حاليًّا؟

المغربي ياسين بونو دون منازع.

08

ما تقييمك للكرة السعودية في الأعوام الأخيرة؟

السعودية تعمل على مشروع تطويري منذ أعوام، والدوري السعودي يصبح أقوى في كل موسم، كما أنَّ استقطاب مدارس تدريبية وأسماء عالمية أسهم في رفع المستوى الفني للمنافسة.