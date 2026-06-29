كومان: الهجوم سلاحنا أمام المغرب.. وعلينا إيقاف مواهبهم

أكد رونالد ‌كومان، مدرب المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، أن المباراة أمام المغرب، الثلاثاء، في مونتيري ضمن دور الـ 32 لكأس العالم جاءت مبكِّرةً جدًّا.

وكان المغرب وهولندا بين المنتخبات التي تأهلت إلى دور الثمانية في المونديال الأخير قبل أربعة أعوامٍ. يومها أصبح "أسود الأطلس" أول منتخبٍ إفريقي وعربي يصل إلى نصف النهائي، بينما خسر المنتخب الهولندي بركلات الترجيح أمام الأرجنتين، التي فازت باللقب فيما بعد، في دور الثمانية.

وقال كومان في المؤتمر الصحافي، الإثنين: "لعب المباراة الآن أمرٌ مهمٌّ للغاية، لأننا منتخبان من المفترض أن نذهب إلى أبعد من ‌هذه المرحلة. إنها مواجهةٌ بالغة الأهمية بين فريقين يرغبان في ‌الوصول ⁠إلى أبعد نقطةٍ ⁠ممكنةٍ في البطولة".

ووعد المدرب الهولندي جماهير بلاده بالقول: "سنلعب بأسلوبٍ هجومي".

وبدا كومان واثقًا من نفسه خلال شرح استراتيجيته استعدادًا للمباراة الأخيرة ⁠من مباريات الثلاثاء في الدور الأول من مرحلة ‌خروج المغلوب بالبطولة.

وذكر المدرب: "لديهم كثيرٌ ‌من المواهب، ونحن أيضًا، ونعرف أين يتعيَّن علينا إيقافهم. نحن لسنا ‌قلقين".