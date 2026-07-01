الأهلي يودع كيسيه

ودع نادي الأهلي الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية عقده، وفق ما كشفه النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي الأربعاء.

وكتب النادي الغربي عبر المنصة: «"شكرًا فرانك كيسيه 3 أعوام كانت مليئة بالعطاء والتميز.. كفيت ووفيت».

ونشرت «الرياضية» نقلًا عن مصادرها الخاصة 17 يونيو الماضي أن إدارة الأهلي تراجعت عن الطلب الذي سبق أن رفعته إلى لجنة الاستقطاب بشأن تجديد عقد الإيفواري.

وتداولت تقارير عدة عن محطة كيسيه المستقبلية، أغلبها بينت أن الدوري الإيطالي وجهة اللاعب المفضلة.

وكان كيسيه انضم إلى الأهلي، أغسطس 2023، قادمًا من برشلونة الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2026، ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذ شارك في 119 مباراة بقميص الأهلي.

وحقق لاعب الوسط الإيفواري مع الأهلي ثلاثة ألقاب، تمثلت بدوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي، كما سجل 26 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.