بعد 26 عاما.. أمريكا تنتصر في الأدوار الإقصائية

بلغ المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، المنقوص عدديًّا، دور الـ 16 لكأس العالم 2026 بتخطيه البوسنة والهرسك 2ـ0، فجر الخميس، على ملعب ليفايس في سانتا كلارا سان فرانسيسكو ضمن دور الـ 32.

وسجل هدفي أمريكا فولارين بالوجون في الدقيقة 45، ومالك تيلمان "82".

وأكمل منتخب البلد المضيف للبطولة، بالشراكة مع المكسيك وكندا، المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد بالوجون ببطاقةٍ حمراء مباشرة في الدقيقة 64.

وبات بالوجون أول لاعبٍ يسجل هدفًا ويُطرد في مباراةٍ ضمن المونديال منذ الفرنسي زين الدين زيدان في المباراة النهائية أمام إيطاليا عام 2006.

وضربت الولايات المتحدة موعدًا في دور الـ 16 مع بلجيكا، الفائزة على السنغال 3ـ2 بعد التمديد "2ـ2 في الوقت الأصلي والإضافي"، في مدينة سياتل الأمريكية، الإثنين المقبل.

ونجح الأمريكيون في كسر عقدة مواجهة المنتخبات الأوروبية بعد الخسارة أمامها في آخر عشر مبارياتٍ، كما حققوا أول فوزٍ في الأدوار الإقصائية بالمونديال منذ نحو 26 عامًا، وتحديدًا عقب تخطِّي الجار المكسيكي 2ـ0 في دور الـ 16 عام 2002 قبل الخروج من ربع النهائي أمام ألمانيا 0ـ2.