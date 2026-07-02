رانجنيك: محاصرة يامال مهمتنا الأولى

أكد الألماني رالف رانجنيك، مدرب المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم، أن المشجعين في جميع أنحاء العالم يحبون مشاهدة لامين يامال وهو يلعب، مشيرًا إلى أن تقليل خطورته سيكون على رأس أولوياتهم في مواجهة إسبانيا ضمن دور الـ 32، الخميس.

وأعادت إسبانيا اللاعب، البالغ 18 عامًا، إلى الملاعب تدريجيًّا بعد إصابته بتمزُّقٍ في عضلات الفخذ الخلفية، أبريل الماضي، حيث خاض 141 دقيقةً فقط ‌في مباريات المجموعة ‌الثلاث، وسجل هدفًا واحدًا.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحافي: "يامال ⁠لاعبٌ ممتازٌ، وسيظل كذلك خلال الأعوام الـ 12 أو 13 أو 14 المقبلة، وربما لفترةٍ أطول إذا حافظ على صحته، وظل متزنًا. سيتمكَّن من خوض كثيرٍ من المباريات. إنه أحد اللاعبين الذين سنراقبهم عن كثبٍ الخميس كيلا نمنحه مساحةً كبيرةً، أو فرصًا كثيرةً للمراوغة".

وأضاف: "إنه ⁠لاعبٌ يحب جميع مشجعي كرة القدم ‌بغض النظر عن بلدانهم مشاهدته، لكن مهمتنا الخميس، هي الحد من حصوله على الكرة ‌إلى أقل حدٍّ ممكنٍ".

وسجلت النمسا ستة أهدافٍ في ‌ثلاث مبارياتٍ ضمن دور المجموعات بفارق هدفٍ واحدٍ أمام إسبانيا، لكنَّ رانجنيك أقرَّ بأن لاعبيه يحتاجون إلى رفع مستواهم أمام منتخبٍ لم يخسر في 34 مباراةً منذ مارس 2023.

وتابع المدرب: "نعلم جميعًا أننا في حاجةٍ إلى تقديم أداءٍ أفضل الخميس، وهذا أمرٌ ⁠بدهي ⁠في مواجهة إسبانيا. علينا أن نخطو خطوةً إضافية".