جارسيا: قلت كلمتي في استراحة الترطيب

أوضح رودي جارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، أن السنغال كانت الأفضل في أجزاءٍ كبيرةٍ من مباراتهما ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026، مؤكدًا أن العودة والفوز 3ـ2، الخميس، قد تحفِّزهم على تحقيق إنجازاتٍ عظيمةٍ في المونديال.

وكان منتخب بلجيكا على وشك الخروج من البطولة إلى أن هزَّ الهداف التاريخي روميلو لوكاكو، والقائد يوري تيليمانس الشباك في الدقائق الأخيرة، لتمتدَّ المباراة إلى وقتين إضافيين.

وبعد ‌30 دقيقةً إضافيةً، ‌وصفها جارسيا بأنها أشبه بـ "ملاكمين استمرَّا في ‌القتال ⁠دون توقفٍ"، سجل ⁠تيليمانس ركلة جزاءٍ في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، ليحسم الفوز بطريقةٍ دراميةٍ.

وقال المدرب: "كرة القدم مفعمةٌ بالمشاعر، وقد عشنا كثيرًا منها هذا المساء. عندما تكون متأخرًا بهدفين في الدقيقة 83، ليس من السهل أبدًا العودة، والفوز ⁠بالمباراة، لكن هذا ما قلته للاعبين ‌خلال استراحة الترطيب. بعدها، كان ‌علينا تسجيل هدفٍ ثالثٍ، وعندها يصبح كل ‌شيءٍ ممكنًا، وقد فعلناها، وحققنا المطلوب، ثم ‌انفتحت المباراة من جديدٍ".

وأضاف: "إنه سيناريو يمكن أن يجعل المجموعة أقوى وأكثر تماسكًا، وتُدرك أنه حتى صافرة نهاية المباراة، يمكن أن تحدث أشياءُ كثيرةٌ، كما أظهرنا ‌اليوم".

ولطالما عانت بلجيكا تحت وطأة التوقُّعات، لكنَّ جيلها الذهبي لم يتمكَّن قط ⁠من ⁠تحقيق اللقب المنتظر.



ولا يزال بعضهم موجودًا، بينهم لوكاكو، وكيفن دي بروين، صانع الألعاب، والحارس تيبو كورتوا.

وتابع جارسيا: "تولَّيت المسؤولية قبل 18 شهرًا لأنني أؤمن بمستوى هذا الفريق الجيد. مع أننا ليس الأفضل على الإطلاق، لكننا كتبنا التاريخ الليلة. نحن لم نفز بأي شيءٍ حتى الآن، بل تأهلنا إلى دور الـ 16. حاليًّا سنستمتع بفوزنا، والانتفاضة التي فعلناها".