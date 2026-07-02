بوكيتينو: بالوجون لا يستحق الحمراء

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، أن المهاجم فولارين بالوجون لم يكن ينبغي أن يتلقَّى بطاقةً حمراء بعد طرده خلال المباراة أمام البوسنة والهرسك عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد var، ما يعني غيابه عن لقاء ثمن نهائي كأس العالم أمام بلجيكا.

وقال بوكيتينو: "بالنسبة لي، ليست بطاقةً حمراء أبدًا. لم تكن نيَّته أن يدوس على قدم اللاعب، وكانت حالةً طبيعيةً في كرة القدم حيث تتصارع على الكرة، وتهبط قدماك، أليس كذلك؟ ربما كان المشهد قاسيًا بعض الشيء للمشاهدة، لكنني أعتقدُ أنه لم يكن متعمَّدًا".

وحسبَ لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيُوقف بالوجون تلقائيًّا عن المباراة التالية لمنتخبه، ولا يمكن الطعن في الإيقاف، وفق ما قاله متحدثٌ باسم الاتحاد للصحافيين.

وأضاف المدرب: "من العدل أن يكون هناك مجالٌ للطعن في القرار، لكن علينا النظر في خياراتٍ مختلفةٍ إذا لم يكن ذلك ممكنًا".

وعوَّض ريكاردو بيبي، لاعب أيندهوفن الهولندي، بالوجون في خط الهجوم عندما أُريح الأخير في ختام مباريات الولايات المتحدة ضمن دور المجموعات أمام تركيا.

وسجَّل بالوجون، الذي وُلِدَ في نيويورك ونشأ في إنجلترا ويلعب حاليًّا مع موناكو الفرنسي، ثلاثة أهدافٍ للمنتخب الأمريكي في هذه النسخة من كأس العالم حيث أحرز ثنائيةً في المباراة الافتتاحية أمام الباراجواي.

ويفصل هدفان فقط اللاعب عن معادلة الرقم القياسي التاريخي لأمريكا في المونديال، والمسجَّل باسم لاندون دونوفان "5 أهدافٍ".

وتابع بوكيتينو: "اللاعب محبطٌ جدًّا. أعتقد أنها لقطةٌ غير متعمَّدةٍ، لكنَّه سعيدٌ أيضًا لأننا تأهلنا. لا يمكننا فعل أي شيءٍ لتغيير هذا الشعور. انتهى الأمر، هذه هي كرة القدم. عليه أن يفهم أن مثل هذه المواقف تحدث، وبالتأكيد سيساعدنا في تقديم مستوياتٍ جيدةٍ. آمل أن نتمكَّن من التأهل إلى الدور المقبل، وأن يكون متاحًا مجدَّدًا".