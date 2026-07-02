بارباريز: أنا المدرب الأكثر فخرا في العالم

أكد سيرجي بارباريز، مدرب المنتخب البوسني الأول لكرة القدم، إن لاعبيه يجب أن يحتفلوا بمسيرتهم في كأس العالم 2026، وأن يرفعوا رؤوسهم عاليًا على الرغم من خروجهم من البطولة عقب هزيمتهم أمام أمريكا، فجر الخميس.

وخسر المنتخب البوسني 0ـ2 أمام منتخب البلد المشارك في استضافة المونديال ضمن دور الـ 32 في منطقة خليج ‌سان فرانسيسكو ‌في أول مشاركةٍ له ‌على الإطلاق ⁠في مرحلة خروج ⁠المغلوب بالبطولة.

وتعادلت البوسنة مع كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة، وفازت على قطر، وخسرت أمام سويسرا في دور المجموعات، وكانت قد تأهلت إلى كأس العالم، التي تضمُّ 48 منتخبًا، من الملحق الأوروبي على حساب إيطاليا، الفائزة باللقب أربع مرَّاتٍ.

وقال ‌بارباريز: "أنا فخورٌ بهم حقًّا. هذه ‌هي النتيجة التي يجب أن نحتفل بها، ‌ولا يجب أن نحزن، لأن هذا جزءٌ من الحياة، وجزءٌ من كرة القدم، خاصَّةً في هذه المنافسة الكبيرة".

وأكد المدرب، أن مواجهة أمريكا كانت صعبةً للغاية، وأن فريقه ارتكب أخطاءً مكلفةً، وأخفق في صناعة الفرص، ⁠أو ⁠الاستفادة من الكرة، وقال: "نتطلَّع للعودة إلى البوسنة والهرسك والاحتفال مع جماهيرنا. الرسائل المصوَّرة لطيفةٌ ورائعةٌ، والمكالمات الهاتفية أيضًا، لكن عندما نكون بين الناس عندها فقط سنفهم مدى روعة هذا الأمر، ومدى أهميته".

وتابع: "على الرغم من أننا كنا متأخرين بهدفين إلا أن قلبي كان مملوءًا بالفخر وأنا أشاهدهم. هذا أمرٌ جميلٌ. أنا أكثر مدربٍ فخرًا في العالم في هذه اللحظة".