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مصر إلى دالاس

2026.07.02 | 10:53 am
أنهى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الخميس، استعداداته لمواجهة أستراليا في دور الـ 32 لكأس العالم، الجمعة. ووصلت بعثة "الفراعنة" إلى دالاس، شمال ولاية تكساس، لخوض اللقاء (المركز الإعلامي – المنتخب المصري) مصر إلى دالاس

مصر إلى دالاس

مصر إلى دالاس

مصر إلى دالاس

مصر إلى دالاس