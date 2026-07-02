مصر إلى دالاس

أنهى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الخميس، استعداداته لمواجهة أستراليا في دور الـ 32 لكأس العالم، الجمعة. ووصلت بعثة "الفراعنة" إلى دالاس، شمال ولاية تكساس، لخوض اللقاء (المركز الإعلامي – المنتخب المصري)