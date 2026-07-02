14 فيلما في مهرجان أفلام السعودية

شهد مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، الأربعاء، تواصل فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز إثراء، وبدعم من هيئة الأفلام، من خلال برنامج سينمائي متنوع ضم 14 فيلمًا، توزعت بين مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية، ومحور «سينما الرحلة»، وبرنامج «أضواء على السينما الكورية»، إلى جانب استمرار برنامج «لقاء الخبراء» والجلسات الحوارية مع صنّاع الأفلام بعد العروض.

وكشف البرنامج عن تنوع لافت في مسارات الدورة الثانية عشرة، بين وثائقيات تستعيد الحرفة والرقصة والصوت والسيرة، وأفلام روائية تختبر الغموض والخرافة والكوميديا، ومحور «سينما الرحلة» الذي عبر خمس دول في يوم واحد، وبرنامج كوري يربط الحلم السينمائي بروتين الحياة اليومية، في يوم جمع بين المشاهدة، والحوار، وتعدد الأسئلة السينمائية.

وتوزعت عروض اليوم بين مسرح إثراء وصالة السينما، حيث شهدت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عرض فيلم «باب» للمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة، في عرضه الأول في السعودية، إلى جانب الفيلم السعودي «مسألة حياة أو موت» للمخرج أنس باطهف، ضمن مسارين مختلفين في المعالجة السينمائية، الأول يذهب إلى الغموض النفسي والذاكرة العائلية، والثاني يمزج الرومانسية بالكوميديا والفانتازيا.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، برز ثقل وثائقي لافت من خلال ستة أفلام عُرضت في يوم واحد، قاربت مواضيع الهوية، والتراث، والذاكرة الشعبية، والرياضة، والغوص، والقرصنة الإلكترونية، والسيرة الفنية.

وعلى الصعيد المهني، أسدل «سوق الإنتاج» ستاره محققًا أرقامًا غير مسبوقة في تاريخ المهرجان، إذ بلغت جوائز المسابقة 51 جائزة تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 ملايين ريال سعودي، بارتفاع كبير يتجاوز 60 في المئة مقارنة بالدورة الماضية، وسط حراك استثنائي شهد عقد 48 اجتماعًا وشراكة بين صنّاع الأفلام والجهات المنتجة. ومع انتهاء هذه الفعاليات المكثفة، تتجه الأنظار إلى الحفل الختامي للدورة الثانية عشرة، حيث يتوّج المهرجان الفائزين بجوائز المسابقات الكبرى بنخلة المهرجان.