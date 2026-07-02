كافاني يرحل عن بوكا جونيورز

أعلن الأوروجوياني إدينسون كافاني، المهاجم الدولي السابق، رحيله عن صفوف فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الأول لكرة القدم، بعدما دافع عن ألوانه لثلاثة أعوام، وفق ما أعلن، الخميس، من دون الحديث عن اعتزاله كرة القدم، على الرغم من أعوامه الـ 39.

وفسخ اللاعب السابق لنابولي الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، عقده مع بوكا جونيورز، الذي انضم إليه في يوليو 2023.

وانضم كافاني إلى النادي الأكثر شعبية في الأرجنتين، وسط توقعات كبيرة، بعدما أغرته تجربة جديدة منحته «مزيدًا من الأسباب» كي يكون متحفزًا و«تقديم 100 في المئة في كل مباراة» وفق ما قال.

وأقر «الماتادور»، الذي يغادر بوكا من دون أن يحرز أي لقب معه، بأنه اضطر لاحقًا إلى مواجهة «لحظات صعبة» حرمته من فرصة «ترك بصمة» داخل النادي.

وبسبب الإصابات المتكررة، لم يكن الأوروجوياني مؤثرًا بشكلٍ كافٍ، إذ خاض 81 مباراة فقط، منها 27 كاملة، خلال ثلاثة أعوام، مسجلًا 28 هدفًا. كما لم يكن ضمن خطط رودولفو أروابارينا، مدرب بوكا الجديد.

وتوج المهاجم السابق لمنتخب الأوروجواي، الذي دافع عن ألوان «لا سيليستي» لمدة 15 عامًا «136 مباراة دولية و58 هدفًا»، بكأس إيطاليا مع نابولي، ثم حصد ستة ألقاب في الدوري وخمسة في الكأس مع سان جيرمان، إضافة إلى لقب الدوري الأوروجوياني مع دانوبيو.