القادسية يتفق مع الهلال ويخطف القحطاني

اتفقت إدارة نادي القادسية مع نظيرتها في الهلال على شراء الفترة المتبقية من عقد محمد القحطاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي العاصمي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن النادي الشرقي سيعلن، الخميس، تفاصيل الصفقة مع القحطاني، ومدة العقد، على أن ينتظم اللاعب في معسكر ماربيا الإسبانية، الذي ينطلق 15 يوليو الجاري.

وتدرج القحطاني في الفئات السنية بنادي الهلال، وفي 13 أكتوبر 2020 وقّع أول عقد احترافي مع النادي ضمن مجموعة من لاعبي الفريق الأولمبي الصاعدين إلى الأول، وفي يناير 2025، جددت إدارة النادي عقده الاحترافي، قبل إعارته إلى في الفترة الشتوية الماضية إلى التعاون حتى نهاية الموسم.

وتعد مواجهة الهلال أمام الرائد في ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك، موسم 2021، أول ظهور للقحطاني بالقميص الأزرق، وتوالت مشاركته حتى وصل إلى 57 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة.

وشارك مع التعاون، الموسم الماضي، في 13 مباراة، سجل هدفًا وحيدًا، ولم يصنع أي هدف.

وسجل القحطاني اسمه ضمن القائمة الزرقاء، التي شاركت في بطولة كأس العالم 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب في الدقيقة 90+1 بركلة الجزاء التي أهدرها الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، قائد ريال مدريد، وتصدى لها المغربي ياسين بونو، حارس الأزرق.