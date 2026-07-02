ستواني: أوروجواي فقدت شخصيتها في اللحظات الحاسمة

أكد الأوروجوياني كريستيان ستواني الدولي السابق أن منتخب بلاده عانى خلال المونديال من فقدان الهوية، مشيرًا إلى أنهم بحاجة إلى استعادة الثقة في «لا سيليستي».

وقال لـ«الرياضية» ستواني، في حديث خاص: «أعتقد أنّها كانت عملية إقصاء مؤلمة للغاية، منتخب أوروجواي يمتلك جودة كبيرة، لكنه افتقد الشخصية في اللحظات الحاسمة، لم نشاهد المنتخب التنافسي الذي اعتاد أن يمثل بلدنا».

وبخصوص الاكتفاء بعدد محدود من الأهداف خلال دور المجموعات، أوضح: «أعتقد أنّها كانت مزيجًا من الأمرين، الفريق صنع فرصًا قليلة، كما أنّ المهاجمين لم يكونوا موفقين في استغلالها، وعندما لا تستغل الفرص في كأس العالم، فإنك تدفع الثمن في النهاية».

وعن تعادل المنتخب السعودي مع أوروجواي، قال ستواني: «قدّم المنتخب السعودي مباراة قوية ومنظمة، دافع بانضباط، ونافس حتى اللحظة الأخيرة، واستغل الفرص التي سنحت له. أعتقد أنّ التعادل كان نتيجة عادلة بالنظر إلى ما قدمه في أرض الملعب».

وحول ما يحتاجه «لا سيليستي» بعد هذا الخروج، شدد ستواني على أنّ الحل لا يكمن في تغييرات جذرية، وقال: «لا أعتقد أنّه يجب تغيير كل شيء، الأوروجواي تمتلك لاعبين جيدين، الأهم هو استعادة الثقة، وتحسين بعض الجوانب التكتيكية، وإعادة بناء هوية واضحة للمنتخب فريقًا».

وفي ختام حديثه، رشح الدولي السابق منتخبات الأرجنتين وإسبانيا والبرازيل وفرنسا للفوز باللقب، مشيرًا إلى أن المونديال الحالي أثبت أنّ قوة المجموعة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالمنتخبات الأكثر تنظيمًا هي التي صنعت الفارق.