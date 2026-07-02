بابي جي: لن أمثّل السنغال إذا استمر المدرب
بابي جي، لاعب خط وسط منتخب السنغال الأول لكرة القدم، خلال مواجهة بلجيكا (الفرنسية)
لوس أنجليس ـ رويترز 2026.07.02 | 03:00 pm
أوضح بابي جي، لاعب خط وسط منتخب السنغال الأول لكرة القدم، أنه لن ينضم إلى تشكيلة منتخب بلاده طالما بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه، بعد الخروج من كأس العالم، الأربعاء.
وكتب جي «27 عامًا» على مواقع التواصل الاجتماعي: «سأعود لأتحدث إليكم قليلًا عن الإقصاء. لكنني أعلن اليوم أنه طالما بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه، فسأبتعد عن المنتخب الوطني».
واستبدل جي، الذي سجل هدفين في البطولة، بعد مرور نحو ساعة من زمن اللقاء، بعد أن قرر المدرب بابي تياو الدفع بلامين كمارا بدلًا منه، في محاولة من السنغال للحفاظ على تقدمها.
وبدا أن السنغال في طريقها للتقدم إلى دور الـ 16، بعد أن وضعها حبيب ديارا وإسماعيلا سار في المقدمة، وفرطت في تقدمها بهدفين أمام بلجيكا، قبل أن تخسر 3ـ2 في الوقت الإضافي من مباراة دور الـ 32.