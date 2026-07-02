بابي جي: لن أمثّل السنغال إذا استمر المدرب

أوضح بابي جي، لاعب خط وسط منتخب السنغال الأول لكرة القدم، أنه لن ​ينضم إلى تشكيلة منتخب بلاده طالما بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه، بعد الخروج من كأس العالم، الأربعاء.

وكتب جي «27 عامًا» على مواقع التواصل الاجتماعي: «سأعود لأتحدث إليكم قليلًا عن الإقصاء. لكنني أعلن اليوم أنه طالما بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه، ⁠فسأبتعد عن المنتخب الوطني».

واستبدل جي، الذي سجل هدفين في البطولة، بعد مرور نحو ساعة من ‌زمن اللقاء، بعد أن قرر المدرب بابي تياو الدفع ⁠بلامين ⁠كمارا بدلًا منه، في محاولة من السنغال للحفاظ على تقدمها.

وبدا ‌أن ‌السنغال في طريقها للتقدم ​إلى دور الـ ‌16، بعد أن وضعها حبيب ‌ديارا وإسماعيلا سار في المقدمة، وفرطت في تقدمها بهدفين ‌أمام بلجيكا، ‌قبل أن ​تخسر ‌3ـ2 في ⁠الوقت ​الإضافي من ⁠مباراة دور الـ 32.