بعد 20 عاما.. كازورولا يعلق حذاءه

قرر الإسباني سانتي كازورولا، صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي ومنتخب بلاده سابقًا، اعتزال كرة القدم عن 41 عامًا، وفق ما أعلن، الخميس، واضعًا بذلك حدًا لمسيرة دامت 20 عامًا، أحرز خلالها ألقابًا عدة، أبرزها كأس أوروبا عامي 2008 و2012.

وبعد موسم أخير مع ريال أوفييدو، نادي مسقط رأسه، الذي ساعده على الصعود إلى الدرجة الأولى عام 2025، قبل أن يهبط مجددًا في نهاية الموسم الماضي، بعد تذيله الترتيب، أعلن كازورولا نهاية مسيرته الاحترافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في مقطع فيديو نُشر على «إكس»: «الآن بعدما وصل كل شيء إلى نهايته، وبعدما علقت حذائي، وحل الصمت مكان الضجيج، يصبح لكل شيء معنى، لأن هذه النهاية لم تكن في أي مكان: كنت في بيتي».

وبدأ كازورولا مسيرته الاحترافية مع فياريال، لكن مسيرته أخذت بعدًا آخر بعد انضمامه إلى أرسنال عام 2012، عقب تجارب مع ريكرياتيفو وملقا.

ويعد لاعب الوسط المهاجم القادر على اللعب بالقدمين من أبرز نجوم جيله، إذ تُوج مرتين بكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني عامي 2008 و2012، لكنه غاب عن التتويج بكأس العالم 2010، بسبب الإصابة، وهي مشكلة لازمته طوال مسيرته.

وبعد ستة مواسم مع «المدفعجية»، تُوج خلالها بكأس إنجلترا عامي 2014 و2015، عاد كازورولا إلى فياريال، ثم انتقل إلى السد القطري، قبل أن يعود إلى أوفييدو في الدرجة الثانية عام 2023.

وقال أوفييدو في بيان: «يطوي ريال أوفييدو وسانتي كازورولا إحدى أجمل صفحات التاريخ الحديث للنادي»، مضيفًا أن «كازورولا قرر العودة إلى النادي الذي لعب في فرقه العمرية بين 1996 و2003 قبل الانتقال إلى فياريال، مقابل تقاضي الحد الأدنى من الراتب المسموح به في الدوري، وتبرع بكامل حقوق صوره للنادي».

وأشار النادي إلى رغبته في بقاء كازورولا، مهما كان الدور أو المنصب الذي يختاره، «ويجعله يشعر بالراحة».