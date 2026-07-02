الأميرة كيت تتابع نجم بريطانيا الصاعد
وصلت كيت أميرة ويلز البريطانية، إلى بطولة ويمبلدون للتنس الخميس وسط أجواء صيفية مشمسة لمشاهدة اللاعب المحلي المفضل آرثر فيري، أحد آخر البريطانيين المتبقين في البطولة، وهو يواجه اللاعب الفنلندي المتأهل من التصفيات أوتو فيرتانين على الملعب رقم 18.
وارتدت كيت (44 عاما) ، زوجة ولي العهد الأمير وليام، زيا أزرق اللون، وتوجهت إلى المدرجات في وقت مبكر من المباراة، لتجلس بجانب اللاعب البريطاني السابق تيم هينمان، الذي سبق له بلوغ قبل النهائي، ورئيسة نادي عموم إنجلترا ديبي جيفانز.
وعند وصولها في وقت سابق، قضت كيت، وهي من عشاق التنس وراعية للنادي، بعض الوقت في مقابلة الحاضرين الذين اصطفوا جميعا في طوابير منذ الصباح الباكر، إلى جانب المنظمين الفخريين.
ويعد فيري أحد أربعة لاعبين بريطانيين يشاركون في البطولة، إلى جانب كل من جاكوب فيرنلي وكيتي سوان ويان تشوينسكي.