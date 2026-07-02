الأميرة كيت تتابع نجم بريطانيا الصاعد

وصلت كيت أميرة ​ويلز البريطانية، إلى بطولة ويمبلدون للتنس الخميس وسط أجواء صيفية مشمسة لمشاهدة اللاعب المحلي المفضل آرثر فيري، أحد آخر البريطانيين المتبقين ‌في البطولة، ‌وهو يواجه ​اللاعب ‌الفنلندي المتأهل ⁠من ​التصفيات أوتو ⁠فيرتانين على الملعب رقم 18.

وارتدت كيت (44 عاما) ، زوجة ولي العهد الأمير وليام، زيا أزرق اللون، وتوجهت إلى المدرجات ⁠في وقت مبكر ‌من ‌المباراة، لتجلس بجانب اللاعب ​البريطاني السابق ‌تيم هينمان، الذي سبق ‌له بلوغ قبل النهائي، ورئيسة نادي عموم إنجلترا ديبي جيفانز.

وعند وصولها في وقت ‌سابق، قضت كيت، وهي من عشاق التنس ⁠وراعية للنادي، ⁠بعض الوقت في مقابلة الحاضرين الذين اصطفوا جميعا في طوابير منذ الصباح الباكر، إلى جانب المنظمين الفخريين.

ويعد فيري أحد أربعة لاعبين بريطانيين يشاركون في البطولة، إلى جانب كل من ​جاكوب ​فيرنلي وكيتي سوان ويان تشوينسكي.