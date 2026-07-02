بـ116 مليونا.. سيتي يوقع مع أندرسون
مانشستر ـ رويترز 2026.07.02 | 06:00 pm
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الخميس، التوقيع مع إليوت أندرسون لاعبًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من نوتنجهام فورست في صفقة ذكرت تقارير إعلامية أنها الأغلى للاعب بريطاني في تاريخ الانتقالات.
وقال سيتي في بيانه: «أندرسون، 23 عامًا، يشارك حاليًا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، وقد خضع للفحص الطبي في كانساس. وستُستكمل الإجراءات الرسمية للانتقال فور عودته إلى إنجلترا».
ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية لصفقة لاعب الوسط، لكن وسائل إعلام بريطانية، قالت إن قيمتها قد تصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني متجاوزة مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني، الذي دفعه أرسنال إلى وست هام يونايتد لضم ديكلان رايس.