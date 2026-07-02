بـ116 مليونا.. سيتي يوقع مع أندرسون

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الخميس، التوقيع مع إليوت أندرسون لاعبًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من نوتنجهام فورست في صفقة ‌ذكرت تقارير ​إعلامية ‌أنها ⁠الأغلى ​للاعب بريطاني ⁠في تاريخ الانتقالات.

وقال ⁠سيتي في بيانه: «أندرسون، 23 عامًا، يشارك حاليًا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، وقد خضع للفحص الطبي في كانساس. وستُستكمل الإجراءات الرسمية ​للانتقال ​فور عودته إلى إنجلترا».

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية لصفقة لاعب الوسط، لكن وسائل إعلام بريطانية، ⁠قالت إن قيمتها ‌قد ‌تصل إلى ​116 ‌مليون جنيه إسترليني متجاوزة مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني، الذي دفعه أرسنال ‌إلى وست هام يونايتد لضم ديكلان ⁠رايس.