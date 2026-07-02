مارتينيز.. ابن بائع السمك وعاملة النظافة.. وصاحب التصدي التاريخي

في مدينة بمار دل بلاتا، التي تُعرف بـ «لؤلؤة الأطلسي»، والوجهة الشاطئية الأولى في الأرجنتين، مسقط رأس إميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، تنتشر وسط المدينة جداريات تحمل صورة ابن المدينة، الذي بات ثاني أكثر لاعبي «ألبيسيليستي» شعبية، بعد ميسي، في البلاد التي يهيم أهلها بعشق المستديرة.

ولد داميان إميليانو مارتينيز روميرو في 2 سبتمبر 1992، وسط عائلة متواضعة حيث عمل والده ألبرتو في الميناء ونقل الأسماك، بينما كانت والدته سوزانا تعمل في التنظيف، وكان هو الابن الأصغر إلى جانب أخيه أليخاندرو.

بدأ ممارسة اللعبة في ساحات عامة فقيرة، حيث يضع قميصين على الأرض ليشكل مرمى وهميًا ويتدرب حتى تحت المطر والوحل، وكان أول الواصلين وآخر المغادرين تحت إشراف مدربه السابق خورخي بيتا في ناديي أتلتيكو تاييريس وسان إيسيدرو المحليين.

جرب حظه في العاصمة مع ريفر بلايت وبوكا جونيورز، لكنه رفض منهما، فعاد أكثر إصرارًا إلى مسقط رأسه، ثم في سن الثانية عشرة انتقل إلى إندبندينتي، حيث لفت نظر ميجيل أنخيل سانتورو، الحارس السابق، الذي سمح له بالبقاء بعد تجربة قصيرة، وترك عائلته متوجهًا إلى بوينوس آيرس.

تعلم الأساسيات على يد سانتورو وبيتا، وبرز بشخصيته الكلامية داخل الملعب مدربًا ثانيًا لا يتوقف عن توجيه الزملاء، واكتسب لقب ديبو بسبب نمش وجهه وشعره المائل للحمرة.

شارك في كأس العالم تحت 17 عامًا 2009 بنيجيريا، حيث رصده أرسنال وعرض تجربة أدت إلى تعاقده في 2010 بعمر 17 عامًا، ثم خاض إعارات متعددة قبل أن يتألق مع أستون فيلا منذ 2020، وأسهم في فوز الأرجنتين بكأس أمريكا 2021 و2024 وكأس العالم 2022، حيث توج أفضل حارس، ولم تنس له الجماهير التصدي الخرافي أمام كولو مواني في الدقائق الأخيرة من النهائي التاريخي.

تزوج من أماندا ماندينيا جاما في 22 مايو 2017 ولديهما ابن يدعى سانتي، ولد في 2018، وابنة تدعى آفا، ولدت في 2021، ويحرص على حياة عائلية هادئة بعيدًا عن صخب أبناء جلدته.