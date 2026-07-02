البرازيل تستعد

أجرى لاعبو المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم حصة صباحية في نيو جيرسي، استعدادًا لمواجهة النرويج، الأحد المقبل، ضمن لقاءات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم (رويترز)