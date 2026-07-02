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البرازيل تستعد

2026.07.02 | 06:25 pm
أجرى لاعبو المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم حصة صباحية في نيو جيرسي، استعدادًا لمواجهة النرويج، الأحد المقبل، ضمن لقاءات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم (رويترز)
البرازيل تستعد

البرازيل تستعد

البرازيل تستعد

البرازيل تستعد