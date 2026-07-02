بسيارات ليجو.. سائقو «فورمولا 1» يظهرون في سيلفرستون

سيؤدي سائقو بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1» جولة استعراضية ​على حلبة سيلفرستون قبل انطلاق سباق جائزة بريطانيا الكبرى، الأحد المقبل، على متن سيارات مصغرة مصنوعة من مكعبات ليجو.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة فعاليات تندرج تحت اتفاقية شراكة بين شركة ليبرتي ميديا، المالكة للبطولة، وشركة الألعاب ‌الدنماركية الشهيرة ليجو، ‌استكمالًا لأحداث مشابهة ​شهدتها ‌عدة ⁠سباقات ​خلال عام 2025.

وفي ⁠ميامي، العام الماضي، انطلق السائقون على حلبة السباق المحيطة بملعب هارد روك في 10 سيارات كهربائية ثنائية المقاعد بالحجم الطبيعي مصنوعة من مكعبات ليجو.

وفي يوليو الماضي، تمت مكافأة السائقين الثلاثة ⁠الأوائل في سباق جائزة بريطانيا الكبرى ‌على جهودهم ‌بجوائز مصنوعة من مكعبات ليجو.

وبعد ذلك ​في لاس فيجاس، ‌استخدمت سيارة كاديلاك تحاكي طراز الخمسينيات ‌مصنوعة من أكثر من 418 ألف مكعب ليجو، وقادها الممثل تيري كروز، لنقل السائقين الثلاثة الأوائل إلى منصة التتويج.

وصنعت كل سيارة من ‌السيارات التي ستشارك في موكب هذا العام من أكثر من 28 ألف ⁠مكعب ⁠ليجو، وتبلغ سرعتها القصوى 25 كيلومترًا في الساعة على عجلات سيارات الكارتينج التقليدية، وهي بطيئة للغاية مقارنة بسرعة سيارات فورمولا 1.

وتحمل هذه السيارات ألوان وشعارات الفرق لعام 2026 وأرقام السائقين، ويبلغ وزن كل منها نحو 280 كيلوجرامًا، منها 65 كيلوجرامًا من المكعبات.

واستغرق فريق مكون من 20 مصممًا ومهندسًا من مصنع الشركة ​في كلادينو في جمهورية ​التشيك أكثر من 6400 ساعة لتصنيع هذه السيارات.