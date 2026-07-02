مصر.. ارتفاع مبيعات القمصان والأعلام 40 في المئة

يقبل المصريون بشغف على شراء الأعلام وقمصان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ​استعدادًا لتشجيع فريقهم الذي يخوض أدوار خروج المغلوب للمرة الأولى في التاريخ بكأس العالم 2026 ضد أستراليا، الجمعة.

وداخل ورشة في القاهرة القديمة يجلس صبري هارون خلف مكتبه محاطًا بأكوام من الأعلام المصرية.

وقال صبري وهو مالك الورشة: «نسبة الإقبال زادت بنسبة 40 في المئة. ‌في السابق كنا نبيع للفنادق وللشركات وللكافيهات التي ​تعلق على ⁠باب الشركات، ​الآن أصبحت الشركات الكبيرة تشتري الأعلام وتوزعها على الناس تحفيزًا للمنتخب المصري».

وأضاف: «فخور طبعًا، لم نكن نستطيع أن نصل إلى هذا الدور.. كنا في السابق نخرج مبكرًا، الآن بقت العملية مفتوحة نسبيًا، بالنسبة أيضًا لفريق أستراليا الذي سنواجهه يعد منافسًا غير قوي، ونستطيع التغلب عليه إن شاء ‌الله».

وأكد أحمد عبد الله، ​وهو بائع أعلام ونماذج ‌للكؤوس، على تزايد الطلب، وقال إن المقاهي والمطاعم تسعى ‌لزيادة مبيعاتها عن طريق تصميم ديكورات كأس العالم.

وأردف: «زاد الإقبال في اليومين الأخيرين لأن المطاعم والكافيهات تريد عمل تصاميم وديكورات، وارتفعت مبيعاتنا لأن الأعلام تشجع الناس ⁠للحضور وتضيف أجواء أكثر».

واحتلت مصر المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، وستواجه أستراليا في دالاس في دور الـ 32.