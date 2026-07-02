الوحدة.. الاجتماع الأول 40 دقيقة.. واللحياني يتفقد المنشأة

عقد مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة حازم اللحياني اجتماعه الأول بمقر النادي، بحضور جميع الأعضاء، وهم: محمد صالح سعود القحطاني، النائب، وعضوية سالم أحمد عبد الله با شيخ، وأيمن يوسف صالح يماني، وحمدان سلمان عبد الله الغامدي، وخالد عبد الله مسفر الغامدي، وعبد الله محمد يحيى خرمي، وريما سليمان منصور الجربوع، وبندر محمد علي سمان.

استمر الاجتماع 40 دقيقة، تم خلاله تكليف كل عضو بمهماته التي سيعلن عنها تفصيليًا في الاجتماع المقبل، قبل أن يتفقدوا منشآت النادي من ملاعب كرة القدم، وصالات الألعاب المختلفة، وفندق اللاعبين، واطمأن اللحياني بنفسه على أرضية الملعب الرئيس للنادي، بعد الانتهاء من عمليات التحديث والتطوير الأخيرة.

وقرر اللحياني تعيين الدكتور بسام اللحياني مديرًا للمركز الإعلامي لنادي الوحدة خلفًا لمرهف الجفري، الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي، وباشر بالفعل اللحياني مهمات عمله من يوم الأربعاء، حيث عقد اجتماعًا مع أعضاء المركز الإعلامي، ووضع السياسة الإعلامية، التي أقرها مجلس الإدارة للفترة المقبلة.