ويمبلدون.. إيجا تكسب كارولينا وتعبر إلى الدور الثالث

سحقت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة ثالثة عالميًا وحاملة اللقب، التشيكية كارولينا بليشكوفا 6ـ1 و6ـ3 في 70 دقيقة، وبلغت الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الخميس.

ولم تفز شفيونتيك، ابنة الـ25 عامًا والمتوجة بست بطولات كبرى، بأي لقب، العام الجاري، وخسرت مباراتها التحضيرية الوحيدة على العشب في دورة باد هومبورج «500 نقطة».

وأعادت البولندية ذكريات فوزها الساحق على بيليشكوفا بنتيجة 6ـ0 و6ـ0 في نهائي دورة إيطاليا المفتوحة 2021.

وصلت إيجا إلى الدور الثالث على الأقل في كل من مشاركاتها الـ 26 الأخيرة في البطولات الأربع الكبرى منذ خسارتها في الدور الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2019.

ولم تمنح البولندية أي فرصة لمنافستها بليشكوفا، التي بدت من دون أي حلول، حيث فازت بنسبة 42 في المئة من النقاط بالمجموعة الأولى «27 في المئة بالثانية».

وستواجه اللاعبة المصنفة الأولى عالميًا سابقًا في الدور التالي الفلبينية ألكسندرا إيلا «32»، بعدما قلبت تأخرها بمجموعة أمام الأسترالية مايا جوينت «87»، التي هزمت الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامز في الدور الأول، إلى فوز مستحق بنتيجة 3ـ6 و6ـ2 و6ـ0.