«تكلَّمْ حتَّى أراك» من المحلية إلى العالمية

يشارك العرض المسرحي «تكلَّمْ حتَّى أراك» ضمن نخبة العروض العالمية في مهرجان مسرح العالم بمدينة كمنيتش الألمانية، وذلك خلال الأسبوع المقبل، ليكون العمل الوحيد الممثل للسعودية ولدول الخليج والوطن العربي في هذا المحفل الدولي.

وقد شاركت المسرحية في مهرجان «إثراء»، وحققت ثلاث جوائز هي: أفضل عرض متكامل، وأفضل تهيئة نص، وأفضل ممثلة دور أول، كما شاركت في مهرجان الرياض المسرحي، وحصلت على جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ. وتتواصل مشاركات العرض عربيًا ودوليًا، إذ سيشارك في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي سبتمبر المقبل، وفي مهرجان الفضاءات المختلفة في جمهورية مصر العربية خلال نوفمبر، إلى جانب مشاركات مستقبلية أخرى تعكس الحضور المتنامي للعمل على الساحة المسرحية.